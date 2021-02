Fernando Alonso mag ziekenhuis verlaten na ongeval: "Nu een rustperiode"

Fernando Alonso brak bij het ongeluk zijn bovenkaak en onderging een dag later meteen een succesvolle operatie aan zijn kaak. De 39-jarige Spanjaard werd daarna nog enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis gehouden.

"Hij neemt nu een korte periode volledige rust voordat hij de training hervat en gaat toewerken naar de start van het seizoen", meldt zijn team Alpine. Er staat Alonso dus een race tegen de klok te wachten om fit te raken voor de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen, die plaatsvindt op 28 maart in Bahrein.

Alonso had zijn comeback gepland in de koningsklasse bij Alpine, de nieuwe naam van het Renault-team. De wereldkampioen van 2005 en 2006 verliet de Formule 1 eind 2018 na enkele tegenvallende jaren bij McLaren, waar hij ploegmaat was van Stoffel Vandoorne.