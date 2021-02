Deschacht: "Dacht dat we gingen degraderen en nu spreken jullie over POI, ongelooflijk"

Dacht Deschacht zelf ook aan de degradatie? "Absoluut. Ik had echt twijfels, het liep echt niet. We wonnen niet, we slikten veel goals en we creëerden geen kansen. Maar plots kwam er een klik met die winst op Cercle. En nu spelen we los en vrij."

"Iedereen dacht in het begin van het seizoen dat we zouden degraderen en dat het zelfs niet spannend zou zijn. Nu hebben we 37 punten en zijn we bijna gered."

"Hij doet het echt goed als vervanger van Sammy Bossut. We hebben nu twee fantastische keepers. Hij is een goeie vriend van mij en een toffe gast, maar vooral een goede keeper."

Voor zijn moment van de week wou Olivier Deschacht graag een bloemetje gooien naar zijn doelman Louis Bostyn. "Het is tijd om onze keeper eens in de kijker te zetten. Het feit dat we nu bijna mogen zeggen dat we gered zijn, is mede dankzij hem."

"Heb nog teruggedacht aan Lokeren. Een trainerswissel is niet altijd goed"

In de vraagjes vooraf gaf Deschacht al aan dat hij niet meer denkt aan Play-off I. “Je moet realistisch blijven. We moeten nu nog tegen Anderlecht, Club,

Standard en AA Gent. We gaan ervoor, maar ik ken mijn ploegje. We geven altijd kansen weg, maar we creëren er ook. Zulte Waregem is een leuke ploeg om naar te kijken, maar ik ben altijd realistisch.”

Toen het zo slecht ging, heeft Deschacht nog wel eens gedacht aan zijn tijd bij Lokeren. "Ik heb daar veel uit geleerd. Dat trainerswissels niet altijd goed zijn, bijvoorbeeld. In dat jaar heb ik 4 trainers gehad. Als we gewoon waren blijven werken met Peter Maes, hadden we het misschien wel gered."

"Telkens was er iemand nieuw en dan had de T2 ruzie met T1, of dan had de keeperstrainer ook ruzie met de T1, dan was er weer ruzie in de medische staf, ... Ik kan er een boek over schrijven."

"Ik ben blij dat het bestuur het vertrouwen behield in Dury. Een trainerswissel is niet altijd de goede keuze en dit is het bewijs. Ik krijg hier een vraag over Play-off I, dat is ongelooflijk eigenlijk.”