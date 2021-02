Denswil en Mitrovic in coronaziekenboeg van Club, ook De Ketelaere is ziek

Donderdag speelt Club Brugge in Kiev zijn heenwedstrijd in de 1/16e finales van de Europa League. Coronastress kunnen ze dus missen bij de landskampioen, maar toch wordt er gevreesd voor een uitbraak in de ploeg.

Stefano Denswil en Matej Mitrovic waren er al niet bij in Charleroi omdat ze zich niet lekker voelden en blijken nu ook corona te hebben. Ook Charles De Ketelaere is ziekjes, maar het is nog niet duidelijk of ook hij besmet is.

Morgen is er allicht meer nieuws want vanmorgen werd de hele ploeg getest volgens het protocol van de UEFA. De uitslagen van de coronatesten zullen dus duidelijk maken hoe groot het probleem voor Philippe Clement is.