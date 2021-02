De Bleeckere: "VAR had geen totaalbeeld bij buitenspelsituatie van Schoofs"

"Beschikbare camerastandpunten tonen geen totaalbeeld"

Zondag leek Beerschot de volle buit te pakken tegen KV Mechelen, maar een ultieme ommekeer in de slotminuten - met 2 doelpunten in 3 minuten - liet Beerschot-coach Will Still met een enorm zuur gevoel achter.

Na de partij was hij niet mals voor de wedstrijdleiding en de VAR. "Het is een duidelijke fout van de scheidsrechter of de VAR, ik weet niet wie verantwoordelijk is. Ik heb de beelden gezien en Schoofs staat een halve meter buitenspel. Zoiets mag nooit gebeuren", klonk het.

Frank De Bleeckere van het Referee Department geeft uitleg. "Na het doelpunt wil de VAR, zoals het protocol het vraagt, de actie en het doelpunt checken en herbekijken", klinkt het.

"Om een buitenspelpositie te beoordelen, moet de VAR beschikken over een volledig beeld waar het vertrek van de bal te zien is, maar waar ook de positie van de spelers te zien is bij het vertrek van de bal."

"Hiervoor gebruikt de VAR de bruikbare en beschikbare televisiebeelden. Op geen enkel camerastandpunt kon de VAR de buitenspelsituatie beoordelen omdat er geen totaalbeeld van de situatie beschikbaar was."

Vervolgens geeft De Bleeckere duiding bij alle beschikbare beelden. Zowel bij de "main camera", "tactical camera", "16 meter right camera" en "16 meter left camera" zijn niet alle spelers in beeld. Gevolg: de camerastandpunten kunnen niet worden gebruikt.

"Het getoonde en gepubliceerde "huddlebeeld" (zie foto bovenaan) na de wedstrijd, waar de buitenspelpositie van Schoofs wél te zien is, staat niet ter beschikking van de VAR en kon dus ook niet gebruikt worden."