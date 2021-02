Borussia Dortmund recupereert Meunier voor CL-duel tegen Sevilla

Bij Borussia Dortmund stonden de afgelopen 3 weken geen Belgen tussen de lijnen.

Axel Witsel is maanden buiten strijd met een scheur in zijn achillespees. Thorgan Hazard had een spierblessure, maar traint ondertussen weer mee met de Borussen. Hij is nog niet inzetbaar.

Ook Thomas Meunier was op de sukkel: hij stond de voorbije weken aan de kant door een ontsteking aan zijn knie.

De Rode Duivel is nu verlost van dat ongemak en kan woensdagavond opgesteld worden tegen Sevilla, in de 1/8e finales van de Champions League.

"We willen laten zien waartoe we in staat zijn", zegt Dortmund-coach Terzic. "Als je naar de huidige vorm kijkt, is Sevilla natuurlijk in het voordeel."

"Maar als wij over 180 minuten een constante in onze prestatie kunnen leggen, hebben we een goeie kans om door te stoten naar de volgende ronde."