Appelmans over Mertens: "Ze wil het zó graag en voelt ook die verwachtingen"

"Een 4e ronde is een mooie prestatie, maar Elise zal zelf op meer gehoopt hebben", zegt ex-prof en huidig tenniscommentator Sabine Appelmans over de match tegen Karolina Muchova.

"Ze had net dat voorbereidingstoernooi gewonnen en dat zorgt niet alleen voor extra zelfvertrouwen, maar ook voor extra druk. Elise wil het zelf zó graag, ze werkt ontzettend hard, wil zó graag die top 10 binnen."

"Ze voelt ook dat iedereen verwacht dat ze nog eens ver kan doorstoten. Ze haalde in Australië al eens de halve finales, maar toen was er geen druk. Ze is daarna vaak in de 4e ronde of kwartfinales gestrand. Net wanneer je denkt: nu kan ze dat stapje extra zetten, lukt het niet."

"Maar ik verwacht wel dat ze dit jaar toch nog eens ver zal doorstoten. Ze heeft laten zien dat ze er klaar voor is. Alleen is het algemene niveau van het vrouwentennis zo hoog. Elise moet haar allerbeste niveau halen om met die toppers mee te kunnen. Als er dan, zoals vandaag, eens een slag niet goed lukt of je maakt wat te veel foutjes, dan wordt het moeilijk."