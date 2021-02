Antwerp Giants moeten afhaken bij nationale ploeg

De Belgian Lions kunnen voor hun laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden in Litouwen geen beroep doen op het Antwerpse duo Vincent Kesteloot en Vrenz Bleijenbergh. Kesteloot testte positief op het coronavirus. Zijn teamgenoot bleek niet besmet, maar moet wel in quarantaine.

De nationale mannenploeg speelt volgende week in Litouwen tegen Denemarken (20/02) en Tsjechië (22/02). Antwerp Giants Vincent Kesteloot en Vrenz Bleijenbergh moeten in laatste instantie afhaken. Hun vervangers zijn debutant Ajay Mitchell (Limburg United) en Tim Lambrecht (Spirou Charleroi).

De Belgian Lions trekken als leider in groep C naar de bubbel in de Litouwse stad Vilnius. Ze wonnen al 3 keer en leden 1 nederlaag. Als ze nog een keer winnen, hebben ze een ticket voor het EK van volgend jaar op zak.