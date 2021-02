WK schaatsen: Bart Swings wordt 7e op 1.500 meter, Sandrine Tas is laatste

Bart Swings moest op 1.500 meter aan de slag in de laatste rit, samen met de Nederlander Thomas Krol. Swings startte traag, maar finishte sterk en legde zo beslag op de 7e plaats.

Krol won in 1'43"752 en nam zo revanche voor zijn diskwalificatie op de 1.000 meter. Het podium kleurde volledig oranje, met Kjeld Nuis die het zilver pakte en Patrick Roest die brons wegkaapte.

"Zeven jongens die in de 1"45 of sneller schaatsen en dan ben ik zevende. Maar het verschil met brons was niet meer dan vier tienden van een seconde", had Swings gezien.

"Op voorhand wist ik wel dat het verschil met Thomas Krol al na de opening heel groot zou zijn. Dan moet ik gewoon mijn eigen race rijden."

"Ik vind de 1.500 meter een super mooie afstand. Op goede momenten heb ik een heel goede 1.500 meter in de benen. Wel moet ik werken aan die openingssnelheid."