Ruben Bemelmans schrijft Challenger van Cherbourg op zijn naam

Ruben Bemelmans is na enkele mindere jaren afgegleden naar de 232e plaats op de ATP-ranking. Omdat hij zich via de kwalificaties niet kon plaatsen voor de Australian Open was hij deze week aan de slag in Cherbourg.

En dat loonde, want Bemelmans triomfeerde in Frankrijk. In de finale rekende hij af met de Tsjech Lukas Rosol (ATP-198). Daarvoor had hij 1 uur en 10 minuten en twee sets voor nodig: 6-4, 6-4.

In de kwartfinales had Bemelmans het Belgisch onderonsje gewonnen met Michael Geerts (ATP 392). In de halve finales versloeg hij het Franse derde reekshoofd Arthur Rinderknech (ATP 138).

De laatste Challengertitel van Bemelmans dateerde van 2017 in Koblenz. Voordien won hij ook de Challengers in Wolfsburg (2009 en 2011), Eckental (2014) en Le Gosier (2015).