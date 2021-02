Roeselare sluit reguliere competitie af als 1e en doet Leuven een cadeau

Roeselare-Aalst was nog een inhaalduel, maar wel eentje met inzet. Aalst moest een punt pakken om nog over Haasrode-Leuven naar plaats 4 te springen. Maar dat lukte niet. De 4e club in de play-offs voor de titel is dus Haasrode-Leuven. Ook Menen, Maaseik en Roeselare zijn van de partij.