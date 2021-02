Nizzolo sprint het snelst in Almeria, Meeus en Hodeg komen zwaar ten val

Een sprintersfestival is de Clasica de Almeria al jaren. Maar door een paar zware valpartijen was het veld wat onthoofd.



Onze landgenoot Jordi Meeus en vooral Alvaro Hodeg (Deceuninck-Quick Step) waren de grootste slachtoffers. Ook Garcia Cortina raakte betrokken in het gewoel.

Toen ook Cavendish met pech te kampen had, zette Deceuninck-Quick Step alle ballen op Florian Sénéchal.

De Fransman werd uitstekend gelanceerd door Bert Van Lerberghe. Maar tegen de vliegensvlugge benen van Giacomo Nizzolo was niemand opgewassen.

Sénéchal moest vrede nemen met de dichtste ereplaats. De Est Martin Laas (Bora-Hansgrohe) vervolledigde het podium. Op de 6e plek vinden we met Timothy Dupont de eerste landgenoot terug in de daguitslag.