Kevin Durant triomfeert in confrontatie met ex-team Golden State

Kevin Durant speelde van 2016 tot 2019 voor de Golden State Warriors en pakte met het team de titel in 2017 en 2018. In 2019 eindigde zijn Warriors-periode in mineur toen hij in de NBA-finale tegen de Toronto Raptors een zware blessure opliep die hem meer dan een jaar aan de kant hield.

Durant verhuisde intussentijd naar de Brooklyn Nets, waar hij nu met Kyrie Irving en James Harden een nieuwe gouden driehoek vormt. Afgelopen nacht bracht hij met zijn nieuwe team voor het eerst een bezoek aan de Warriors, die in eigen huis met 117-134 onderuit gingen.

Kevin Durant scoorde 20 punten, plukte 5 rebounds en deelde ook 6 assists uit. Bij thuisploeg Golden State was Stephen Curry de topschutter met 27 punten.