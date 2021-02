Keniaanse Chepkoech verbetert wereldrecord op de 5 km op de weg

Monaco verwelkomde vandaag een beperkt aantal lopers die een vliegensvlugge 5 kilometer uit hun benen wilden schudden



De 29-jarige Beatrice Chepkoech slaagde daarin met verve. De wereldrecordhoudster op de 3.000m steeple zette op de 5 km vandaag een chrono neer van 14'43". Dat is een seconde sneller dan de Nederlandse Sifan Hassan in 2019 (ook in Monaco).

In die snelle wedstrijd viel onze landgenote Nina Lauwaert vanmorgen net naast het podium. Ze snelde naar een tijd van 15'58".

Bij de mannen won wereldrecordhouder Joshua Cheptegei (uit Oeganda) in 13'14". Dat was ruim boven het wereldrecord dat hij vorig jaar in Monaco vestigde (12'51").