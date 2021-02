Gert Verheyen over afgelastingen: "Hele week hetzelfde weer, dus het verbaast me"

"Nochtans heeft Union in de beker bewezen dat het mogelijk is. Zij hebben alle middelen ingezet. Zonder veldverwarming zijn ze er toch in geslaagd om het veld bespeelbaar te maken. Het is een vraagteken waarom andere clubs daar niet in slagen."

"Na een hele week met hetzelfde weer ben ik daarover wel verbaasd", reageert Gert Verheyen. "Je kunt wel eens verrast worden door bijvoorbeeld plotse sneeuw. Maar als het weer al de hele week hetzelfde is, is het vreemd dat je je veld niet speelklaar krijgt."

De clubs zijn verplicht om er alles aan te doen om hun veld speelklaar te maken. "Maar of ze er daadwerkelijk alles aan gedaan hebben, is heel moeilijk te controleren. De ref kan alleen maar op het moment zelf vaststellen of er gevoetbald kan worden. Of je moet al de hele week een waakhond hebben bij de clubs", zegt Verheyen.

"Het verbaast me wel dat je veldverwarming hebt en dat het veld dan toch onbespeelbaar is. Dan werkt ze niet goed. En met zeilen en warmteblazers is het een heel karwei, maar bij Union lukte dat wel. Deze situatie past ook in het bredere plaatje van stadions in België met een verouderde accommodatie."

Veldverwarming is een dure grap. "Dat klopt, maar al die clubs hebben een kern van zo'n 30 spelers. Zo'n veldverwarming kost niet meer dan het loon van 1 of 2 spelers."