Francky Dury: "Ik zal Deschacht als eerste vragen om er nog een jaar bij te doen"

Francky Dury had ook gezien dat Olivier Deschacht in Sint-Truiden opnieuw een puike prestatie had geleverd. "Ik weet het. Ik heb dit seizoen al een paar keer met hem gepraat, ik heb hem juist nog gesproken in de kleedkamer."

"Ik vroeg hem: "Hoe oud ben jij eigenlijk? "Coach, ik word dinsdag 40", zei hij. Dat kan toch niet, jij bent er 35 of 30, is er geen fout op je geboorteakte", heb ik hem gezegd." Hij speelt echt fantastisch."

De vraag is dus of Deschacht na dit seizoen zijn schoenen aan de haak hangt. "Ik laat hem alle vrijheid. Maar ik zal de eerste zijn die hem vraagt om er nog een jaartje bij te doen. Maar we zullen zien, ik wil dat niet forceren. Er is ook een leven na het voetbal."