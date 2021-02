Florent Claude doet het ook goed op achtervolging op WK biatlon

Florent Claude moest na zijn 22e plaats in de sprint van vrijdag met een achterstand van 1'04" vertrekken in de achtervolging. Na de eerste van vier schietbeurten kon onze landgenoot oprukken naar de 14e plaats, maar dat kon hij niet volhouden.

Uiteindelijk moest Claude na 3 missers in het schieten tevreden zijn met plaats 26, op meer dan 3 minuten van winnaar Emilien Jacquelin. De Fransman verdedigde met succes zijn wereldtitel en bleef de Zweed Sebastian Samuelsson en de Noor Johannes Thingnes Bø voor.

Thierry Langer had zich als 59e en voorlaatste kunnen plaatsen voor de achtervolging. Net als Claude miste hij 3 van zijn 20 schoten. Met een achterstand van 4'51" kwam hij als 44e over de finish.

Bij de vrouwen deed Lotte Lie het ook meer dan behoorlijk. Ze startte als 47e aan de achtervolging over 10 kilometer en kon dankzij slechts 1 misser 4 plaatsen goedmaken. Als 43e kon ze net geen punten scoren voor de Wereldbeker. Enkel de top 40 krijgt punten.

De overwinning was voor Tiril Eckhoff. De Noorse behaalde al haar derde gouden medaille op het WK, ze was ook de beste op de sprint en in de gemengde estafette.