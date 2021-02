Eerste zege voor Jumbo-Visma: Bennett verovert na 10 jaar nationale titel

George Bennett sprong op 8 km van de finish weg uit een kopgroep en had uiteindelijk bijna 2 minuten voorsprong op de eerste achtervolgers.

"Ik besef het eerlijk gezegd nog niet. Een week geleden schreef ik mezelf nog af. Maar de goede tijdrit van vrijdag, waarin ik 2e werd, gaf me echt een opkikker", reageerde Bennett na afloop.

"Ik probeer deze titel al 10 jaar te bemachtigen. Ik heb deze trui altijd al willen winnen. Daarom is het zo bijzonder dat ik die nu het hele jaar zal kunnen dragen in de WorldTour."

"Ik ben trots dat ik met deze trui Nieuw-Zeeland kan vertegenwoordigen in Europa. Dat is heel speciaal."

Voor Jumbo-Visma is het de 1e zege van het seizoen. Het team is niet van de partij in de Europese voorbereidingskoersen. De UAE Tour (dat over een week begint) is de eerste afspraak voor de Nederlandse formatie.