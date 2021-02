Bolingo strandt op zucht van EK-limiet, Thiam "maar" over 1,86m

Nafi Thiam verscheen aan de start van het hoogspringen. Haar prestatie was eerder bescheiden. Ze wipte bij haar eerste poging over 1,78m, 1,82m en 1,86m, maar geraakte niet over 1,90 meter. Het persoonlijk record in zaal van de olympische kampioene zevenkamp staat nochtans op 1m96. Volgende week op het BK neemt Thiam deel aan het verspringen.

Dit is helemaal geen verrassing. Alles staat in het teken van Tokio en ik heb het indoorseizoen totaal niet voorbereid

"Al van in de opwarming liep het niet geweldig", zei Thiam na afloop. "Ik miste wat tijd om alles op punt te krijgen en dat is niet abnormaal, want ik heb op training nog niet een keer met volledige aanloop gesprongen. Ik moet deze wedstrijd dus een beetje als een training zien. Op het einde van de wedstrijd ging het al beter dan in de opwarming, dus ik moet gewoon rustig blijven verder werken."

Lag die 1m86 voor Thiam in de lijn der verwachtingen? "Ik ben naar hier gekomen met het idee dat ik wel zou zien. Zo slecht is het ook niet. Fysiek zit ik goed, technisch is er nog veel werk. En dat is helemaal geen verrassing. Alles staat in het teken van Tokio en ik heb het indoorseizoen totaal niet voorbereid. Dit is geen verhaal van niet in vorm zijn, het is gewoon zaak om een klein beetje meer naar achteren of naar rechts te gaan in mijn aanloop."

Met haar beslissing over deelname aan het EK indoor wacht Thiam nog altijd tot na het BK van volgende week in Louvain-la-Neuve. "Aan mijn plannen heeft die wedstrijd van vandaag niets veranderd. Ik stel mezelf nog niet eens de vraag of ik naar het EK ga. Ik wil eerst de drie geplande wedstrijden afwerken, pas daarna zal ik nadenken."