Beerschot-coach Will Still: "Hoe kan VAR buitenspel niet zien bij 1-2?"

Tot minuut 89 was er niets aan de hand voor Beerschot tegen KV Mechelen, maar 2 goals van de bezoekers lieten Beerschot en zijn coach Will Still met een kater achter. Still was duidelijk aangeslagen en had daar een reden voor.

"Het is een duidelijke fout van de scheidsrechter of de VAR, ik weet niet wie verantwoordelijk is. Ik heb de beelden gezien en Schoofs staat een halve meter buitenspel. Zoiets mag nooit gebeuren."

"Dit is heel zuur en frustrerend. We waren misschien wat naïef bij de 1-2, maar die tweede goal was gewoon duidelijk buitenspel. Ik begrijp niet hoe de VAR dat niet gezien heeft", moest Still zijn ergernis onderdrukken.

"Dat is heel spijtig. Dit hakt er na de bekeruitschakeling bijzonder hard in. Het is frustrerend, maar er waren ook positieve punten vandaag." Door een 0 op 6 en de uitschakeling in de beker is het een zure week voor Beerschot.