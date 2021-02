Bayern München shopt weer eens bij concurrentie en tikt Upamecano op de kop

De 22-jarige Dayot Upamecano stond al een tijdje in het scoutingsboekje van de Europese top en het is dus Bayern München dat de strijd om de Franse verdediger gewonnen heeft.

Upamecano doet het seizoen nog uit bij Leipzig, de huidige nummer 2 in de Bundesliga, en maakt dan de overstap naar Bayern. In München heeft de jonge centrale verdediger een contract tot medio 2026 ondertekend.

Volgens de Duitse pers zou Bayern 42,5 miljoen euro overschrijven op de bankrekening van Leipzig. Die afkoopsom was vastgelegd in het contract van Upamecano, die sinds 2017 uitkwam voor Leipzig. Daarvoor speelde hij voor de Oostenrijkse zusterclub RB Salzburg.

"We zijn blij dat we Dayot Upamecano hebben kunnen strikken", zegt Hasan Salihamidzic, de sportieve directeur van Bayern München. "We zijn ervan overtuigd dat Dayot in de komende jaren een sleutelpion zal zijn in ons elftal."