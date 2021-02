An Vannieuwenhuyse wordt 20e op WK monobob

An Vannieuwenhuyse stond na de eerste twee runs van zaterdag 21e (op 23 deelneemsters). Zondag schoof de stuurvrouw van de Belgian Bullets nog een plaatsje op. In de derde run werd ze 19e. Alleen de top 20 startte in de vierde en laatste run.

De 29-jarige Vannieuwenhuyse werd vorig weekend met remster Sara Aerts 17e in het WK tweemansbob.

Kaillie Humphries pakte zondag de allereerste wereldtitel in de monobob. De 35-jarige Amerikaanse haalde het in 3'59"63 voor de Duitsers Stephanie Schneider (tweede op 0"50) en Laura Nolte (derde op 0"80). Vorig weekend won Humphries met remster Lolo Jones ook al goud in de tweemansbob.