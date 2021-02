5 conclusies uit de Provence: van hyperbedrijvige Alaphilippe tot fitnessende Italiaan

Na de Ronde van de Provence zijn we opnieuw wat wijzer geworden over de staat van paraatheid van enkele renners. Mauri Vansevenant staat al zijn mannetje in het hooggebergte, Bernal heeft zijn rugproblemen van zich afgeschud en nog veel meer.

1. Alaphilippe is klaar om te knallen in klassiekers

Voor de Ronde van de Provence stond er nog een vraagteken achter de naam van Julian Alaphilippe. De wereldkampioen werd tijdens de voorbereiding gehinderd door zijn polsblessure, een overblijfsel van zijn zware smak in de Ronde van Vlaanderen. Maar in de Provence toonde Alaphilippe dat hij weer helemaal de oude is. Bedrijvig zoals altijd probeerde Alaphilippe met zijn aanvalslust meermaals een hand uit te steken naar ritwinst. Toen dat niet lukte, zette hij zich in het gareel voor Ballerini. Alaphilippe lijkt dus helemaal klaar om ook in de Vlaamse klassiekers op schattenjacht te gaan. Zet hem maar in je tiercé voor de Omloop Het Nieuwsblad.

2. Bernal veegt vraagteken achter zijn naam weg

Vorig seizoen zakte Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) in de Tour helemaal door het ijs met hardnekkige rugklachten. In de Ster van Bessèges ging de Colombiaan nog niet voluit. In de Ronde van de Provence wou Bernal zichzelf wel al eens testen. En met succes. Dansend op de pedalen klauterde Bernal naar de 2e plaats op de flanken van de Ventoux, waar ploeg- en landgenoot Sosa de rittenkoers naar zich toetrok. De rugproblemen lijken dus van de baan bij de Tour-winnaar van 2019.

3. Man in vorm Wellens sukkelt met gezondheid

De kaarten leken ook goed te liggen voor Tim Wellens. Na zijn kanonstart in de Ster van Bessèges wou de kopman van Lotto-Soudal die lijn ook doortrekken in de Provence. Maar in de 2e etappe had Wellens geen vestje om de regen en koude te trotseren. Dan is het kwaad bij afgetrainde atleten snel geschied. Door keel- en hoofdpijn ging Wellens een dag later niet meer van start. Februari is traditioneel de maand waarin Wellens gezondheidskwaaltjes oploopt. Vorig jaar sukkelde hij met slijmen, 2 jaar geleden werd hij ook geveld door ziekte. Maar de Omloop is nog 2 weken van hier.

Wellens ging niet meer van start in de Ventoux-rit.

4. Vansevenant bewijst potentieel in hooggebergte

In onze podcast "jonge wolven" vertelde Mauri Vansevenant dat hij graag de luxeknecht zou zijn van Remco Evenepoel. Dat Vansevenant die capaciteiten in zich heeft, bewees hij zaterdag op de flanken van de Mont Ventoux. De 21-jarige klimgeit stond zijn kopman Alaphilippe bij tot in de slotkilometers. Na afloop opende de wereldkampioen een doos vol lofwoordjes voor de jonge Vansevenant. "Mauri was zo sterk en indrukwekkend. Ik ben erg trots op de manier waarop hij reed", vertelde Alaphilippe over Vansevenant, die 8e werd in het eindklassement.

5. Hou in de grote rondes rekening met Ciccone

Ook indrukwekkend was Giulio Ciccone. De 26-jarige Italiaan van Trek-Segafredo was samen met Moscon de enige die Alaphilippe bergaf kon volgen in de openingsrit. Een dag later sprintte Ciccone zowaar naar de 2e plaats op een aankomst voor punchers (Ballerini won toen). Het bewijs dat de voormalige geletruidrager de voorbije winter voortreffelijk werk heeft geleverd in zijn krachthonk. Vorig seizoen raakte Ciccone voor de Giro besmet met het coronavirus. Dit jaar mag hij als kopman van Trek-Segafredo een gooi proberen te doen naar het eindpodium. We zijn benieuwd.

Klimmer Ciccone (links) kan sinds dit jaar ook sprinten.

