24 jaar na zijn zege doet winnaar Henk Angenent Elfstedentocht over

De Elfstedenkoorts laaide de voorbije dagen weer op bij onze Noorderburen, maar al snel werd duidelijk dat een Elfstedentocht in de huidige context geen realistisch scenario was.

Toch was Henk Angenent, die in 1997 de laatste editie van de legendarische schaatswedstrijd won, vastberaden om de tocht nog eens te rijden. Samen met enkele vrienden is hij vanochtend om 8 uur gestart in Leeuwarden voor een trip van zo'n 200 kilometer over het ijs.

"De mannen hebben de route gisteren nog gecontroleerd", zei Angenent vanochtend aan de Leeuwarder Courant. "We fietsen de tocht elk jaar op Tweede Pinksterdag, maar als fanatieke schaatsers wilden we hem toch nog een keertje schaatsen. Dat is nu enigszins mogelijk, dus gaan we dat gewoon doen."