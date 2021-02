18-jarige Jente Hauttekeete verbetert WR indoor zevenkamp bij junioren

Jente Hauttekeette staat in de atletiekwereld al een tijdje bekend als een groot talent. De veelzijdige atleet besliste last minute om mee te doen aan de indoor zevenkamp in Frankfurt (Duitsland) en hij zal zich dat niet beklaagd hebben.

Zaterdag zette Hauttekeete in Frankfurt al een uitmuntende eerste dag neer met 7"07 op de 60 meter, 7,33 meter in het verspringen, 15,64 meter in het kogelstoten en 2,10 meter in het hoogspringen.

Op dag twee ging hij gewoon op zijn elan voort. Op de 60 meter horden strandde hij met 8"06 nog op twee honderdsten van zijn persoonlijk record, maar in het polsstokspringen deed hij een gouden zaak door zijn persoonlijk record met 20 centimeter bij te stellen naar 4,70 meter.

In de afsluitende 1.000 meter deed hij met 2'46"71 nog eens de volle 7 seconden beter dan zijn persoonlijk record. Met zijn 6.062 punten is Hauttekeete de eerste junior die meer dan 6.000 punten behaald.

Het wereldrecord stond sinds 2010 op naam van de Spanjaard Eusebio Caceres met 5.984 punten. Ter vergelijking, het Belgische record staat op naam van Thomas Van der Plaetsen met 6.259 punten, dat was toen goed voor brons op het WK indoor in 2014. Maar als junior mag Hauttekeete bijvoorbeeld over lagere horden springen en met een lichtere kogel stoten.