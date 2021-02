Wereldkampioen Alaphilippe: "Ben trots op sterke, indrukwekkende Vansevenant"

In de Tour de la Provence was de dagzege voor de Colombiaan Ivan Sosa. Julian Alaphilippe, derde, kon in de achtervolging rekenen op een beresterke Mauri Vansevenant, die uiteindelijk zelf nog achtste werd, alsook in het algemene klassement.

Vansevenant finishte in het groepje met namen als Mollema, Vlasov, Ciccone, Konrad en Haig. Fraai gezelschap voor de 21-jarige knaap van Deceuninck-Quick Step.

Na de wedstrijd was de Franse wereldkampioen dan ook dankbaar voor het beulwerk van zijn ploeggenoot. "Dat Mauri aan mijn zijde bleef tot de slotkilometers, hielp me veel", klinkt het.

"Ik ben erg trots op de manier waarop hij reed. Hij was zo sterk en indrukwekkend. Hij verdient die achtste plek in het algemene klassement."

"Vandaag hebben we opnieuw laten zien waarom wij de "Wolfpack" zijn. Het was een mooi resultaat, eentje dat me vertrouwen geeft voor mijn volgende doelen."