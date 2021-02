Waasland-Beveren en KV Oostende riskeren hoge boete: "Clubs moeten veld speelklaar houden"

In Oostende is er geen veldverwarming, in Beveren wel. De roep om overal veldverwarming te leggen, zal nu weer wat luider klinken. "Het punt is tijdens de laatste Raad van Bestuur van de Pro League opnieuw aangehaald."

"Een aantal jaar geleden is beslist dat de twee systemen - veldverwarming of een zeil met blazers - toegelaten zijn. Na de sneeuwwedstrijden van een aantal weekends geleden is het punt opnieuw op de agenda gekomen. Na deze winterprik is het sowieso geen afgesloten hoofdstuk."



De twee wedstrijden van vandaag worden ingehaald op 17/2. Verwacht de Pro League morgen nog meer problemen? "Tot nu toe zijn er geen signalen", concludeert Van Bever.