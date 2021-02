Muchova voor partij tegen Mertens: "Ik moet vooral in mezelf geloven"

Het was zaterdag niet de verwachte Karolina die zich plaatste voor een duel met Elise Mertens in de achtste finales in Melbourne. Karolina Muchova verraste haar landgenote en vriendin Karolina Pliskova, de nummer 6 van de wereld, in de derde ronde.

In de Rod Laver Arena won de jongste van de twee Tsjechen met 7-5, 7-5, nadat ze nog een 5-0-achterstand ophaalde in set twee. "Ik ben natuurlijk blij dat ik me heb gekwalificeerd, maar ook een beetje verdrietig, want we zijn hele goede vrienden", reageerde Muchova.

"Ik denk dat we een beetje zenuwachtig waren, want tijdens onze trainingen tijdens de quarantaine was het spelniveau veel hoger. Ik had wat geluk in de eerste set. In de tweede startte ik nogal traag, maar alle games lagen dicht bij mekaar. Daarna maakte Pliskova wat fouten en kon ik de situatie nog omdraaien."