Kai Reus zal het werelduurrecord van Campenaerts niet verbreken

"Het is een pijnlijk besluit wat we nu nemen", laat projectleider Albert de Jong weten op de website van "Project 56.000", de organisatie achter de werelduurrecordpoging.

"We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om de recordpoging door te zetten", doet De Jong het verhaal. "Maar door de huidige situatie met COVID-19 is het niet realistisch het werelduurrecord nog langer na te jagen."

Tot maart 2020 en de start van de eerste lockdown kon Reus gewoon zijn trainingen afwerken, maar nadien vielen alle plannen in duigen door de intrede van het coronavirus.

"Vanaf oktober hebben we een nieuw trainingsprogramma gemaakt om Kai gereed te maken voor een poging in 2021", aldus De Jong, "maar door de tweede lockdown vervielen de baantrainingen opnieuw en raakte de poging steeds verder uit zicht", aldus de projectleider.

Na onderling overleg is nu uiteindelijk besloten om het project te beëindigen. "Het is niet haalbaar om in 2021 een recordpoging met kans van slagen af te leggen. De omstandigheden zorgen ervoor dat onze droom slechts een droom zal blijven", besluit De Jong.

Het record van Campenaerts staat ondertussen al bijna twee jaar op de tabellen. Onze landgenoot zette het werelduurrecord in april 2019 in het Mexicaanse Aguascalientes op 55,089 km.