Jürgen Klopp: "Titel zit niet meer in onze hoofden, we zijn geen idioten"

"Denk niet dat we deze kloof nog kunnen dichten"

Brighton & Hove Albion, Manchester City en nu ook Leicester City hebben de code van Liverpool gekraakt. Voor coach Jürgen Klopp was het gisteren de derde nederlaag op een rij. Dat is al van 2014 geleden, een trieste statistiek voor de landskampioen.

Klopp beseft dan ook dat een nieuwe landstitel zo goed als buiten bereik is. Leider Manchester City telt al 13 punten meer en heeft een wedstrijd minder gespeeld.

"Ik denk niet dat we deze kloof nog kunnen dichten" klinkt het. "We moeten wedstrijden winnen en ons spel was grotendeels echt weer goed. Maar we dienen bepaalde fouten en misverstanden te vermijden. Leicester kon zo tweemaal scoren."

"De titel zit nu niet meer in onze hoofden, we zijn immers geen idioten. We zoeken geen excuses. Er zijn veel zaken gebeurd, maar dat is voetbal", aldus Klopp.