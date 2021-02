Hongerige Elise Mertens: "Ik wil hier beter doen dan vorig jaar"

Amper een uur had Elise Mertens nodig om Belinda Bencic van te baan te vegen. "Mijn eerste opslag draaide goed en dat was een groot voordeel", vertelt Mertens over haar wedstrijd. "Ik wilde beter spelen dan in mijn vorige matchen en dat is gelukt. Daarover ben ik tevreden."

"Als je wedstrijden wint, krijg je vertrouwen. Mijn niveau is nu goed, maar ik blijf werken om nog beter te doen. Ik ben blij dat ik net als vorig jaar in de 1/8e finales sta, maar ik ben hier nog niet klaar. Ik wil meer. Het is mijn doel om beter te doen dan vorig jaar."

"Ik bekijk alles wedstrijd per wedstrijd. Ik zal er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken."

In de 1/8e finales neemt Mertens het op tegen Karolina Muchova, die 6e reekshoofd Karolina Pliskova uit het toernooi mepte. "Dat is sterk en je haalt niet zomaar de 1/8e finales, maar het is wel een duel dat kansen biedt", denkt Mertens.

"Ik heb nog tegen haar gespeeld in Ostrava (in oktober won Mertens met 6-4 en 6-2, red). Ze is een speelster met veel variatie in haar spel. Ik ga haar match tegen Pliskova zeker nog bekijken."