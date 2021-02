Djokovic sukkelt met buikspierblessure, komt 1/8e finale in gevaar?

Djokovic' coach Goran Ivanisevic bevestigde aan ESPN dat de Servische nummer één van de wereld zich medisch laat onderzoeken. Djokovic liep in zijn 3e ronde tegen de Amerikaan Fritz een buikspierblessure op, na een val in de derde set.

Daarna bewoog hij moeizamer en vooral bij zijn service en forehand leek de Servische tennisser last te hebben. Hij speelde na behandeling wel door en won uiteindelijk na een uitputtingslag in vijf sets.



Pas na zijn medische testen van vandaag zal Djokovic beslissen of hij zondag in de vierde ronde op het grandslamtoernooi van Melbourne kan spelen tegen de Canadees Milos Raonic (ATP 14).



De organisatie van de Australian Open gunt de nummer 1 van de wereld zoveel mogelijk hersteltijd. De partij tegen Raonic is zondagavond als laatste geprogrammeerd in de Rod Laver Arena.

Toernooibaas Craig Tiley twijfelde er niet aan dat Djokovic zal spelen. "We zullen hem zien. Hij is veerkrachtig, hij is taai," zei hij bij de Australische omroep Channel Nine. "Dit is zijn baan, hij voelt zich er op zijn gemak en hij pakt zijn spel gewoon weer op."