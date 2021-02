Club Brugge en Antwerp zijn gewaarschuwd: EL-tegenstanders maken indruk

Dinamo Kiev wacht Club Brugge met vertrouwen op

Het Dinamo Kiev van Mircea Lucescu kwam op de veertiende speeldag in de Oekraïense Premier League in eigen huis nochtans 0-1 achter tegen Olimpik Donetsk, maar trok die scheve situatie helemaal recht via twee treffers van aanvaller Artem Besyedin en eentje van Vitalij Boejalskyj.

Met 33 punten uit 14 wedstrijden staan ze aan de leiding in Oekraïne, met vier punten meer dan Sjachtar Donetsk, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft. Club komt donderdagavond in actie in de Oekraïense hoofdstad, waar dan temperaturen tot zeventien graden onder nul verwacht worden.

Vanaf vijftien graden onder nul kan een wedstrijd wel uitgesteld worden, na overleg tussen de UEFA-waarnemer, scheidsrechter en de betrokken clubs.