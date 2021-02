Bart Swings moet tevreden zijn met brons op massastart WK afstanden

Dat leek ideaal voor Swings, die in het spoor van Bergsma kon kruipen. Swings ging de eindsprint ook aan bij het ingaan van de slotronde, maar hij had niet de snelheid om Joey Mantia en Arjan Stroetinga af te houden en werd derde.

De massastart is het favoriete nummer van Bart Swings. Onze landgenoot pakte op dit nummer zilver op de Winterspelen in 2018, is Europees kampioen en won al 3 keer de Wereldbeker. Maar op het WK was het nog nooit gelukt om eremetaal te behalen.

"Tactisch goed gereden, maar er was iemand sneller"

Heeft Bart Swings gemengde gevoelens over zijn bronzen medaille? "Ontgoocheld zou ik niet zeggen, het is mijn eerste WK-medaille", vertelt hij aan onze man in Heerenveen, Bert Sterckx. "Ik ben tevreden met het resultaat en hoe de wedstrijd verlopen is. Tactisch heb ik een goeie race gereden, maar er was iemand sneller."

De race verliep ideaal voor Swings. "De Nederlanders hebben zich wat miskeken op de aanval van Peter Michael en dan moeten zij aan de bak. Ik zat eigenlijk in een ideale positie en ik ga de sprint aan op 500 meter, maar Joey Mantia had een heel snelle ronde in zijn benen."

Bij elke massastart van het (korte) seizoen stond Swings op het podium. "Ik ben heel tevreden met mijn regelmaat. Dat was ook wel een beetje het doel dit seizoen, elke massastart meedoen voor de prijzen. Dat heb ik gedaan, maar ik had natuurlijk graag gewonnen.

"Ik denk dat ik echt een stap heb gezet dit jaar. Op de massastart heb ik regelmaat getoond en op de andere wedstrijden ben ik gegroeid. Op de laatste WB-manche heb ik op de 5.000 meter toch een nieuw niveau laten zien. Dat heb ik nog niet vaak gedaan en dat geeft vertrouwen voor volgend jaar."