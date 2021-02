5 Belgen prijken in top 50 beste voetbaljongeren van L'Équipe

Voor Verschaeren is het de tweede keer dat hij de lijst haalt. In 2019 was hij 48e, maar toen ook wel de jongste van het hele lot. Met een 7e plaats doet hij dit jaar dus aanzienlijk beter. Hij scoorde dit seizoen in 12 competitieoptredens voor Anderlecht 2 keer en deelde ook 2 assists uit, alvorens uit te vallen met een blessure aan de enkel.

Naast Verschaeren staan er nog 4 Belgen in de top 50. Bruggeling Charles De Ketelaere - Voetbalbelofte van het Jaar op het voorbije Gala van de Gouden Schoen - vinden we terug op plek 21. Jérémy Doku (Rennes) staat 22e, Aster Vranckx (KV Mechelen) is 40e en Nicolas Raskin (Standard) is 44e.

Bovenaan zien we Ansu Fati de lijst aanvoeren. Het supertalent van Barcelona gaat de Fransman Eduardo Camavinga (Rennes) en de Nederlander Ryan Gravenberch (Ajax) vooraf. Pedri (Barcelona) en Gio Reyna (Dortmund) vervolledigen de top 5.