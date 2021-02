Witsel: "Over twee weken mag brace eraf, dan pas begint het harde werk"

"Mijn dochters vragen me elke dag waarom ik thuis zit"

Na zijn blessure werkt Axel Witsel volop aan zijn terugkeer. In een filmpje van zijn club Borussia Dortmund heeft Witsel een uitgebreid gesprek met Patrick Owomyela. Hoe gaat het nu met de Rode Duivel?



"Het gaat goed met mij, de operatie is goed verlopen. Nadien heb ik geen pijn meer gehad en moest ik dus ook geen pijnmedicatie nemen. Na twee weken startte ik mijn revalidatie."

Witsel kreeg ook een boodschap mee van zijn (Belgische) ploegmaats bij Dortmund, Thomas Meunier en Thorgan Hazard. Zij hopen Witsel snel weer op het veld te zien.



"Het is niet makkelijk, want ik mis ze. Ik mis de trainingen en wedstrijden. Maar dat is voetbal. Soms gaat alles goed, soms niet. De afgelopen 16 jaar had ik geen blessures. Ik kan dus niet kwaad zijn. Enkel accepteren en sterker terugkeren."

Hoe ziet een revalidatiedag er zoal uit voor Witsel? "Ik train van maandag tot zaterdag, zondag heb ik een vrije dag. Ik train dagelijks iets meer dan twee uur. Eerst verzorging, dan manipulatie om de flexibiliteit terug te krijgen en dan werk ik aan alles wat ik kan. Enkel cardio lukt nog niet met de brace rond mijn been."

Maar dat euvel is bijna achter de rug. "Normaal gezien gaat de brace er over twee weken af. Dan zal het harde werk pas starten", lacht Witsel, die in België aan zijn revalidatie werkt.

"Mijn dochters zijn wel blij dat ik zoveel tijd met hen kan doorbrengen nu. Elke dag vragen ze me wat er gebeurde toen ik me blesseerde. Of waarom ik thuis zit en niet ga trainen, waarom ik niet op het veld sta als ze naar de wedstrijd kijken. Ook voor hen is het wat vreemd, want ze zijn het niet gewend dat ik zo vaak thuis ben."