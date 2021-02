Verheyen: "Gok op een bekerfinale tussen grote clubs dit jaar"

Donderdagavond sloot de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht de 1/8e finales van de Beker van België af. Meteen daarna werd geloot op het veld van het idylische Dudenpark van Union. "Misschien is het wel zo dat de beker aan populariteit wint", zei Gert Verheyen in onze Facebook Live.

De manier waarop Anderlecht scoort, vind ik ook belangrijk"

Anderlecht was dit seizoen al vaak wisselvallig, maar tegen Union bevestigde het zijn goede prestaties tegen Genk en eerder FC Luik. Is de paars-witte trein vertrokken, vroeg iemand. "De waarde van de zege tegen Genk lag voor mij nog hoger, maar je mag Union zeker niet onderschatten", vindt Gert Verheyen. "Als je bij de beste ploeg van 1B 0-5 wint, is dat gewoon een goede prestatie." "Anderlecht speelt wel nog altijd met veel jonge spelers, dus blijft ook de vraag of het altijd op dit niveau zal blijven. Met jonge spelers weet je dat er af en toe veel verschil kan opzitten. Je moet alleen de periodes van goede matchen langer maken. Dat begint aardig te lukken." "Anderlecht scoorde veel goals en goede goals, dat laatste vind ik ook belangrijk. De manier waarop is ook wel belangrijk om te zien of je stappen vooruit zet en dat is duidelijk het geval. Er kwamen flankvoorzetten en dan kom ik vooral bij Amuzu terecht." "Voorzetten waren een werkpunt voor hem en dat deed hij twee keer goed tegen Union en bovendien bij de belangrijke eerste goals." "Ik vind Union een leuk team. Als ze de stap naar 1 A willen zetten, denk ik dat het achteraan wel net iets te weinig is. Ik was wel gecharmeerd

door het middenveld met Teuma, Nielsen en Fixelles, al heeft die laatste al betere matchen gespeeld."

"Alle ploegen hebben de beker serieus genomen"

De clubs die traditioneel de G5 genoemd worden (al wordt dat zeker in Antwerpen betwist), zitten allemaal nog in de beker. Op Cercle na speelden alle clubs op volle sterkte in de beker. Wint de beker van België aan populariteit? "Een goeie vraag. Misschien is dat wel zo", zei Gert Verheyen. "En dat ondanks een drukke kalender, waardoor je net zou kunnen verwachten dat ze roteren." "Alle grote ploegen zijn door naar de kwartfinales, behalve Antwep, maar zij sneuvelden tegen een andere grote ploeg (Club Brugge). Alle ploegen hebben de beker in elk geval serieus genomen."

"Ik gok op een finale tussen twee grote clubs in de beker dit jaar. Ik denk niet dat de "kleinere clubs" Eupen, KV Mechelen en Cercle het gaan overleven tot in de finale." "Dan zouden ze al moeten beginnen met een stunt in de kwartfinales. Zeker omdat KVM naar Genk moet en Cercle naar Anderlecht." "De dubbel voor Club Brugge? Club heeft meteen een zware dobber in de kwartfinales, want gaan winnen op Standard is geen sinecure."