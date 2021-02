Topman Tokio 2020 legt functie neer en verontschuldigt zich nog eens

"Mijn ongepaste uitspraken hebben voor veel opschudding gezorgd. Ik wil vandaag terugtreden als voorzitter en wil me nogmaals verontschuldigen voor alle problemen die ik veroorzaakt heb. Het belangrijkste is dat de Spelen succesvol zijn." (lees voort)

Vorige week op een online directiemeeting van het Japanse Olympische Comité had Mori zich laten ontvallen dat "vrouwen te veel praten en moeilijk kunnen afronden, waardoor vergaderingen langer duren". Die uitspraak ontlokte meteen een storm van protest in de Japanse maatschappij.

Om de controverse te stoppen en de focus weer helemaal op succesvolle Spelen komende zomer te leggen houdt Mori het voor bekeken. Vorige week zei hij nog dat een ontslag voor hem geen optie was, omdat hij 7 jaar hard en toegewijd gewerkt had. Maar zijn positie was onhoudbaar geworden.

De opvolger van Mori als voorzitter-organisator is nog niet bekend. Mori dacht zelf aan voormalig voorzitter Saburo Kawabuchi van de Japanse voetbalbond, die nu burgemeester is van het olympische dorp. Maar die man is nog 1 jaar ouder dan Mori en de Japanse regering vond dat geen goed idee.



Heel wat critici vinden dat de job - na de commotie over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in Japan - naar een vrouw zou moeten gaan. Of toch minstens een flinke generatiebreuk moet uitstralen.



Kawabuchi liet ondertussen verstaan dat hij niet zal ingaan op Mori's vraag. De Japanse minister van Olympische Spelen Seiko Hashimoto wordt nu genoemd als belangrijkste kandidaat. Hashimoto is een voormalige topschaatster, 56 jaar en ook minister van gelijke kansen.

Tokio 2020 kon deze affaire missen als kiespijn, omdat de twijfels over succesvolle Spelen te midden een pandemie blijven. Over 5 maanden verwelkomt Japan 11.000 olympische en 4.000 paralympische atleten. Amper 15 procent van de bevolking is pro, 80 procent wil een afgelasting of nieuw uitstel.