Rodgers ziet Tielemans uitgroeien tot complete middenvelder: "Top in de PL"

Youri Tielemans is aan zijn 3e seizoen bezig bij Leicester City en hij is er stilaan uitgegroeid tot de patron op het middenveld. Afgelopen woensdag in de beker tegen Brighton droeg hij nog de aanvoerdersband, nadat Jamie Vardy het veld had verlaten. Even later bood hij Iheanacho ook nog eens de winnende treffer aan.

"Ik geniet er echt van om hem te zien opgroeien in deze competitie", zegt zijn coach Brendan Rodgers aan Sky Sports. "Hij kwam hier als een groot talent binnen, maar hij heeft zich wel moeten aanpassen aan het fysieke en de snelheid van de Premier League."

"Nu dat gebeurd is, komen zijn voetbalkwaliteiten bovendrijven en die zijn sensationeel. Je mag niet vergeten dat hij nog altijd maar 23 is, terwijl je zou denken dat hij 28 of 29 is als je hem bezig ziet."

"Youri heeft een fantastisch voetbalbrein. Ik heb ongelooflijk vertrouwen in hem als hij op het veld staat. Tactisch is hij zeer sterk en technisch kan hij het spel versnellen, want zijn vista is zó goed."