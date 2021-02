Polsstokspringer Ben Broeders past voor EK indoor met blessure

Ben Broeders liep de blesure aan zijn hamstring op tijdens een meeting in Düsseldorf, eind januari. In november had de Belgische recordhouder (5,80 meter) al een scheurtje opgelopen in die hamstrings.

Broeders hoopte nog op tijd fit te geraken voor het indoor, eind deze maand, maar nu heeft hij beslist om dat risico toch niet te nemen. Hij wil zijn deelname aan de Olympische Spelen niet in het gevaar brengen.