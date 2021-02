Maarten Vandevoordt is nieuwe eerste doelman bij Genk: "Hij is er klaar voor"

Vandevoordt speelde vorig seizoen in totaal zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Genk.

De jonge Limburger, afkomstig van Brustem, wordt al een tijdje bestempeld als een groot talent. Vorig seizoen werd hij in de uitwedstrijd van Genk in de Champions League bij Napoli (4-0) de jongste doelman ooit op het kampioenenbal.

De 35-jarige Australiër was dit seizoen een vaste waarde onder de lat. Vandevoordt stond woensdag in de bekerzege tegen STVV (1-0) nog een keer onder de lat.

Van den Brom: "Vukovic is al 35 en begrijpt het wel ergens"

"Vandevoordt zal na zijn wedstrijd in de beker in doel blijven staan", klinkt het bij Van den Brom op zijn persconferentie. "Hij is er klaar voor. Niet alleen ik, maar de hele club en staf hebben heel hoge verwachtingen van hem. Uiteindelijk moet dat moment dan ook gaan komen."

"Daarin neem je ook de rol van Vukovic mee, al lang bij de club en aanvoerder. Zijn rol blijft belangrijk, ook als hij niet in doel staat. Hij heeft heel veel ervaring, maar ik heb hem ook verteld dat hij niet in zijn beste periode zit."

"Spelers kan je vaker wisselen, maar bij keepers doe je dat niet zo snel. We hebben nu besloten om Maarten die kans te geven en we hebben er veel vertrouwen in."

"Vukovic is een topprof, maar vindt het wel moeilijk dat hij gepasseerd wordt. Maar hij begrijpt het ergens ook wel. Hij is al 35 en het moment dat het over is, komt steeds dichterbij."

"Met Maarten hopen we nu iemand te hebben voor een lange termijn. Hij heeft enorm veel potentieel. Wij denken dat hij er klaar voor is."