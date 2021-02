Hoort Union na 0-5 wel thuis in 1A? "Zeker! Alleen dat stadion is ondermaats"

De Brusselse bekerderby stond met rood aangekruist in de agenda's: twee traditieclubs uit de hoofdstad tegen elkaar, en dat op een moment dat Union in 1B hoge ogen gooit. Na 18 speelrondes leidt het met 44 punten, 12 meer dan eerste "achtervolger" Seraing.

Maar het kan verkeren. Want wilde Union in de beker stadsgenoot Anderlecht pootje lichten, het verdict na 90 minuten was even duidelijk als hard: een droge 0-5-nederlaag. Is zo'n club dan wel gewapend voor een promotie naar 1A?

"Eigenlijk moet je de wedstrijd van gisteren in twee stukken kappen, met een eerste uur waarin Union het echt goed deed, met veel lef vooruit voetbalde en ook wat kansen creëerde", zegt Eddy Demarez, gisteren voor Sporza aanwezig op Union.

"Union had als eerste kunnen scoren en had na de 0-1 van Anderlecht ook kansen op de 1-1. Als dat doelpunt valt, krijg je misschien een ander wedstrijdverloop, omdat de jonge jongens van Anderlecht dan mogelijk wat gaan twijfelen."

"Dus om nu op basis van die naakte 0-5-cijfers te zeggen dat Union bij promotie naar 1A een vogel voor de kat zou zijn: neen, die vlieger gaat niet op. Daarvoor zit er gewoon te veel kwaliteit in die kern."

"Union kan meer bieden dan enkele huidige 1A-clubs"

Union is al vaker geroemd om zijn sterke kern. Het kan een beroep doen op een aantal flukse voetballers. Demarez: "Dante Vanzeir bijvoorbeeld. Vanzeir had in 1A nog geen basisplaats kunnen afdwingen, maar bij Union is hij aan het ontbolsteren. Hij is nu 22, scoort veel en wordt matuur." "Zijn Duitse spitsbroeder Deniz Undav heeft ook kwaliteiten. Loïc Lapoussin is ook een heel leuke voetballer om naar te kijken. In het middenveld viel Teddy Teuma me op. En met Felice Mazzu hebben ze een goeie coach die al veel gerealiseerd heeft en een stevige organisatie kan neerzetten." "Ik zie in 1A meteen 3, 4 of zelfs 5 ploegen die niet kunnen bieden wat Union momenteel te bieden heeft. Niet vergeten: ze zijn al enkele jaren fors tegen de poort van 1A aan het duwen." "En ook belangrijk: Union beschikt met gokmagnaat Tony Bloom over een zeer kapitaalkrachtige eigenaar die zelfs meer geld heeft dan Marc Coucke. Financieel staat Union sterker dan 1A-clubs als pakweg Moeskroen en Waasland-Beveren. Als ze promoveren, zullen ze nog kwaliteit kunnen bijhalen." Eén kanttekening: "Als je dit Union vergelijkt met de stuntploeg in de beker van enkele jaren geleden met Tau, Selemani, Niakhaté en Tabekou, dan leek dat offensief nog net iets beter, maar nogmaals: dit Union zou dit seizoen zeker niet bij de laatste 2 eindigen in 1A. Net zoals OHL en Beerschot dit seizoen niet in gevaar gekomen zijn, maar een verrijking geworden zijn."

"Het stadion is op termijn niet leefbaar"

"Wat ook interessant zou zijn: er zou traditie bijkomen in 1A. Union is een club met 11 landstitels, een club met traditie die na een halve eeuw afwezigheid zou terugkeren op het hoogste toneel", zegt Eddy Demarez.

"Wat wél een probleem kan worden in 1A is het stadion van Union. Dat heeft zijn charmes en ademt nostalgie, maar qua comfort voor spelers, fans, vips en pers is het echt wel ondermaats." "80% van het publiek heeft geen dak boven het hoofd. Commercieel zijn er zeer weinig mogelijkheden in die buurt: het is er volledig volgebouwd met een steenweg en huizen aan de ene kant en aan de 3 andere kanten zit je ingesloten door het Dudenpark." "Er is geen millimeter plaats om commercieel ook maar iets te doen. Dan kun je er als eigenaar wel veel geld insteken, maar daar zijn limieten aan. Zo kun je niet werken in 1A."

"Dus vrees ik dat ze een andere locatie moeten gaan zoeken, liefst in de buurt, want opnieuw uitwijken naar een locatie zoals de Heizel enkele jaren geleden lijkt me geen optie. Dat zegt de club ook zelf. Ze zullen iets moeten verzinnen." "Ze trainen bijvoorbeeld al enkele jaren in Lier, wat een absurde situatie is waar ze graag van af willen. Ook daar moet een oplossing voor komen." "En ergens is dat natuurlijk ook jammer, want die voorgevel van de hoofdtribune straalt echt iets uit en is beschermd, dus moet hij normaal gezien blijven staan. Maar ik vrees dat je op die plaats op termijn geen commercieel leefbare club in 1A kunt uitbouwen."

