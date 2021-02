Heeft League Of Legends een nieuwe concurrent? "Valorant kan grootste esports-game worden"

Valorant is een tactische shooter waarin twee teams van 5 spelers het tegen elkaar opnemen. De spelregels zijn vergelijkbaar met die van Counter Strike: team A plant een bom (in Valorant heet deze de spike), team B moet dit te allen kosten zien te vermijden. Net zoals in CS:GO begin je het spel met een simpel pistool en verdien je na elke ronde virtueel geld waarmee je betere wapens kan kopen.

Wat Valorant onderscheidt van Counter Strike en andere tactische shooters, zijn de veertien speelbare personages. Deze zijn te vergelijken met de champions uit League of Legends of de heroes uit Overwatch. Elke agent heeft speciale vaardigheden die strategisch ingezet kunnen worden. Deze vaardigheden zijn, net als de maps, erg eenvoudig. Valorant is dan ook een



heel uitgepuurd spel. Een bewuste keuze: hoe simpeler de game, hoe makkelijker het te volgen is als esport.

“Ik heb er het volste vertrouwen in dat Valorant de grootste game in de esportwereld kan worden,” vertelt Jasko “Cozje” Berbic van het Belgische gamingteam Sector One.



“De leercurve is klein en de toernooien staan ook open voor amateurs, waardoor iedereen zich een weg kan proberen banen naar de top. Elke underdog kan zichzelf bewijzen. Dat houdt het spannend en interessant, en maakt van Valorant iets unieks.”