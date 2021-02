Fysiek sterke Giants winnen in Charleroi, Leuven boekt eerste competitiezege

Spirou Charleroi - Antwerp Giants 65-78 (rust: 41-42)

Quarters: 15-24, 26-18, 10-19, 14-17

15-24, 26-18, 10-19, 14-17 Topscorer Charleroi: Tim Lambrecht 27



Topscorer Antwerp: Ibrahima Fall Faye 32

Bij Charleroi leek Tim Lambrecht aanvankelijk de enige te zijn die wist te scoren. De eerste 17 punten van de thuispartij waren allemaal van zijn hand.

In het tweede kwart vonden ook zijn ploegmaats de weg naar de korf waardoor de kloof met de Giants miniem bleef: 41-42 bij de rust.

Daarna schakelden de bezoekers een niveau hoger. Met een sterke defensie en een pivot op dreef (Faye) maakten ze het verschil. Het leverde de Giants een zege op met ruim verschil: 65-78.

In het klassement neemt Antwerp (even) de leiding over van Oostende. De kampioen is morgen aan zet in Bergen.