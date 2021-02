Fernando Alonso zou start F1-seizoen halen ondanks gebroken kaakbeen

Alonso is een gepassioneerd fietsliefhebber. Gisteren werd hij tijdens een trainingstochtje met de fiets aangereden in de buurt van zijn woonplaats Lugano, in Zwitserland. Volgens sommige bronnen zou hij daarbij meerdere breuken opgelopen hebben.

Alpine maakt daags nadien bekend dat de tweevoudige wereldkampioen zijn bovenkaakbeen gebroken heeft. Hij ging in Zwitserland onder het mes en wordt 48 uur in observatie gehouden. Volgens Alpine zal Alonso in staat zijn om zich volledig voor te bereiden op het seizoen.

Op 28 maart is er de 1e GP in Bahrein. Van 12 tot 14 maart wordt er getest op het circuit in de Golfregio.

De Spanjaard maakt na een pauze van 2 jaar zijn comeback in de F1. Bij Team Alpine vormt hij een duo met de Fransman Esteban Ocon.