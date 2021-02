De carrière van Van Damme: Ajax tot Premier League en MLS, maar best in België

Lang duurde zijn verblijf bij Germinal Beerschot niet, want al in de winter trok Van Damme naar Ajax, waar ook Wesley Sonck toen actief was. Hij werd er 2 keer landskampioen en won er 1 keer de KNVB beker. Bij Ajax maakte Van Damme ook zijn Champions League-debuut, tegen Inter. In totaal speelde hij er 33 wedstrijden.