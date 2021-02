Zweed Van der Poel zet de Nederlanders een neus op WK, Bart Swings is 8e

"Het was vechten tegen de bierkaai, maar ik wilde mijn race sowieso uitrijden. Dat wil ik altijd, hoe het ook moet, zo ben ik opgevoed. Ik vind het heel jammer dat ik nu weer over mijn rug moet praten, maar het is nu eenmaal zo."

Swings wordt 8e: "Was een pittige rit"

Bart Swings kwam op de 5.000 meter niet in de buurt van het podium. Swings opende nochtans goed, maar kon het hoge tempo niet vasthouden in het slot van zijn wedstrijd. Met 6'19"62 was hij een flink stuk langzamer dan tijdens de WB-manche in Heerenveen.

"Het was een pittige rit", vertelt Swings aan Sporza. "De luchtdruk was hoger dan bij de laatste wedstrijden hier, waardoor de omstandigheden toch een stuk zwaarder waren."

"Het is een WK, dus ik ben er stevig ingevlogen. Dat moet je gewoon doen op een WK, maar dat moest ik wat bekopen op het einde. In de laatste rondes was mijn verval te groot en liepen de rondetijden nog te hard op. De omstandigheden waren toch moeilijker dan ik verwacht had."

"Stiekem had ik wel gedroomd van het podium. Daarom vloog ik er ook zo in. Ik heb alles gegeven en mag niet ontevreden zijn. Hier leer ik weer veel uit. Ik focus nu op de massastart van zaterdag. Daar wil ik een mooie wedstrijd van maken."