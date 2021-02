UEFA opent disciplinaire procedure tegen Roemeense refs van PSG-Basaksehir

De spelers van Basaksehir verlieten op 8 december na amper een kwartier spelen het veld, nadat de Kameroener Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, door een ref was aangeduid met woord "negru", Roemeens voor "zwart".

Er volgde een verhitte woordenwisseling langs de zijlijn. De Roemeense scheidsrechter Ovidiu Hategan stuurde Webo weg met een rode kaart. De spelers van Basaksehir besloten daarop van het veld te stappen en werden gevolgd door de spelers van PSG.

De wedstrijd in het Parc des Princes werd daags nadien met nieuwe officials hervat bij een 0-0 stand, PSG won de partij uiteindelijk met 5-1.



Webo beschuldigde vierde scheidsrechter Sebastian Coltescu, maar na analyse van verschillende beelden door Roemeense media werd assistent-scheidsrechter Octavian Sovre verdacht van racisme.

De UEFA onderzocht de zaak en start nu een procedure tegen Coltescu en Sovre vanwege een mogelijke overtreding van artikel 11 van het disciplinair reglement van de UEFA.

Dat artikel legt de "algemene gedragsrichtlijnen" vast en verbiedt bijvoorbeeld beledigingen. Er wordt evenwel geen melding gemaakt van artikel 14, dat betrekking heeft op racisme en discriminatie. Het is nu aan de 'Control, Ethics and Disciplinary Body' om een beslissing te nemen in de zaak.