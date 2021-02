Triatlonpionier Mario Huys ziet kinderen opgroeien tot wereldtoppers... voor Oostenrijk

Nog was de honger van Huys niet gestild. Hij wou als eerste de grens van 20 uur slopen. En ook daarin slaagde hij. In 1993, in Leuven, stopte de klok na 19 uur 54 minuten en 48 seconden. Hij was toen al 34 jaar. Eén jaar later stopte hij als professionele triatleet.

Maar de volledige afstand (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,2 km lopen) was voor Huys niet voldoende. En zo viel hij in 1992, in Middelkerke, het wereldrecord op de dubbele afstand aan. Huys slaagde in zijn opzet. Hij finishte na 20 uur 11 minuten en 54 seconden, een uur beter dan het vorige record.

De nu 62-jarige Mario Huys was één van onze eerste echte triatlonprofs. Hij nam in zijn carrière onder andere deel aan 42 wedstrijden over de volledige afstand. Op "The Big Island" werd hij in de moeder van alle triatlons elfde. Zijn beste tijd op de volledige afstand: 8 uur en 19 minuten.

Zoon Sascha naar de Olympische Winterspelen

Oostenrijk dus. Meer bepaald Kundl in Tirol, waar hij zijn sportschool, fitness-, revalidatie- en trainingscentrum "Mario Huys Coaching" uitbaat.

"Na mijn triatloncarrière wou ik iets ander gaan doen. Ik hou enorm van de bergen. Frankrijk en Oostenrijk waren de opties. Het is Oostenrijk geworden."

"De mensen zijn hier, als je geïntegreerd bent, heel warm en vriendelijk. Het was hard werken. De mentaliteit is totaal anders dan in België. Ik heb zelf de Belgische nationaliteit behouden, maar mijn kinderen hebben de dubbele nationaliteit."

En die kinderen hebben blijkbaar de genen van papa Mario geërfd. Sascha Stepan, zijn zoon uit een vorig huwelijk, maakte eerst carrière in de atletiek, als snelle spurter en hamerslingeraar met een handvol Oostenrijkse titels.

Maar op aanraden van Mario stapte Sascha over naar het bobslee, een sport die zijn vader ook nog heeft uitgeoefend. Sascha pakte op het voorbije EK brons in de viermansbob... voor Oostenrijk.

"Sascha had een minderwaardigheidscomplex. Hij heeft heel hard gewerkt en is op een paar jaar naar de top doorgestoten. Hij is de lichtste (90 kg) van het team, maar hij is ook de snelste. En dat is belangrijk. Hij zit op de tweede plaats in de bob, achter de piloot."

"Bobslee is enorm technisch en spectaculair. Het is lang geleden dat Oostenrijk zo kon presteren met een team in het bobslee. Ze zijn met 5 man in het team. Dat moet ook want er kan zich altijd iemand blesseren. Maar Peking is het grote doel."