Roeselare neemt in schoonheid afscheid van CL met stuntzege op Modena

Voor Roeselare stond er in Italië niets meer op het spel behalve de eer. Voor tegenstander Modena was de wedstrijd wel nog van belang, want de Italiaanse topclub was nog niet zeker van een ticket voor de volgende ronde.

Modena trad dus aan met zijn sterkste team, maar beet zijn tanden stuk op een superieur Roeselare, met een uitstekende Mathijs Desmet. Roeselare had voortdurend de bovenhand en won verdiend met 0-3: 22-25, 21-25 en nog eens 22-25.

Roeselare sluit zijn Champions League-campagne dus af in schoonheid. Voor Modena is het wachten op de andere resultaten om te weten of het naar de volgende ronde mag.