Neymar mist CL-match tegen ex-team Barcelona en jammert op Instagram: "Ik huil voortdurend"

Neymar moest tegen Caen verschillende tikken incasseren en stapte op een gegeven moment zelf van het veld. PSG laat donderdag weten dat de Braziliaan een scheurtje heeft in de adductoren van zijn linkerbeen.

Volgens PSG zal de aanvaller zo'n 4 weken buiten strijd zijn. Mogelijk komt dus ook de terugmatch tegen Barcelona, op 10 maart, in gevaar voor de Braziliaan.

Neymar schreef de ontgoocheling van zich af op Instagram. "Het verdriet is groot, de pijn is immens en ik huil voortdurend", klinkt het op zijn sociale media.

"Ik moet weer eens een tijdje stoppen met wat ik het liefst doe: voetballen."

"Soms voel ik me oncomfortabel bij mijn spelstijl, omdat ik dribbel en constant trappen incasseer. Ligt het probleem bij mij of door wat ik doe op het veld? Het stemt me verdrietig."

"Het is ook niet fijn om van spelers, coaches en commentatoren te horen dat ik aangetrapt moet worden, dat ik neerga als een verwend kind."

"Ik weet niet of ik dit nog kan verdragen. Ik wil gewoon gelukkig zijn en voetballen", besluit de geëmotioneerde Braziliaan.